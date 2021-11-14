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بعد الموافقة على قانون التخطيط الجديد.. خبير : الاقتصاد المصري الحصان الأسود

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بعد الموافقة على قانون التخطيط الجديد.. خبير : الاقتصاد المصري الحصان الأسود بعد الموافقة على قانون التخطيط الجديد.. خبير : الاقتصاد المصري الحصان الأسود

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أشاد الدكتور أيمن غنيم، الخبير المصرفي والأستاذ بكلية الإدارة بالجامعة الأمريكية، بقانون التخطيط العام للدولة، والذي وافقه مجلس الشيوخ عليه مؤخراً، مضيفا أنه يستكمل منظومة التخطيط العلمي الذي وضعت أساسه الأستاذة الدكتورة هالة السعيد منذ توليها وزارة التخطيط في عام ٢٠١٧.

وأوضح أيمن غنيم، في لقاء مذاع عبر شاشة التليفزيون المصري، من تقديم الإعلامي صلاح عبد الله، أن التخطيط المصري أصبح يستند إلى ثلاث ركائز: أولها خطة المواطن، والتي تستهدف توطين التنمية المستدامة إقليمياً وتحقيق الرقابة المجتمعية، ورؤية ٢٠٣٠، وقانون التخطيط الجديد.

وأشار الدكتور. أيمن غنيم، إلى الاهتمام التي توليهالأستاذة الدكتورة هالة السعيد بالأساس العلمي للتخطيط، للوصول إلى قوي، متنوع، وقادر على المنافسة، ويحقق تنمية مستدامة، بناء على تشجيع الابتكار وإدراة التغيير لإشعار المواطن صاحب المصلحة بعائد عملية الإصلاح الهيكلي.

المصرى اليوم

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