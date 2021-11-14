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الأقصر الأزهرية تعلن الفائزات في مسابقة القرآن الكريم

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الأقصر الأزهرية تعلن الفائزات في مسابقة القرآن الكريم الأقصر الأزهرية تعلن الفائزات في مسابقة القرآن الكريم

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عقدت التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لمعاهد الفتيات للمراحل التعليمية «الإبتدائية- الإعدادية- الثانوية»، اليوم الأحد، وذلك بمقر رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية وتحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والأستاذ أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

وتشكلت لجنة مكونة من فضيلة الشيخ عبدالموجود قناوى سيد ومحمود محمد أحمد حسان موجها العلوم الشرعية والقرآن الكريم والأستاذ عبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب والدكتور يحيى عبدالسلام موجه عام التربية الاجتماعية ومشرف النشاط رجاء عبدالهادي محمد.

وأسفرت النتائج عن التالي:

المرحلة الإبتدائية فاز الطالبات: رفيدة محمود محمد معهد محمد إبراهيم سليمان بالمركز الأول وهاجر أحمد محمد عبدالله معهد الأقصر بالمركز الثاني وجنات محمد عبدالغني معهد الشغب بالمركز الثالث.

المرحلة الإعدادية فوز الطالبات: رشيدة فراج حراجي معهد فتيات نجع حماد بالمركز الأول وشيماء حجاج أحمد معهد فتيات المحاميد قبلي بالمركز الثاني وبسمة يوسف عبدالرحيم معهد العضايمة بالمركز الثالث.

وفي المرحلة الثانوية فازت كلاً من: حنان أحمد سليم معهد المحاميد قبلي بالمركز الأول وجيهان محمد مصطفى معهد فتيات منشأة العماري في المركز الثاني وحلت حليمة حسين مجلى معهد المساوية بالمركز الثالث.

المصرى اليوم

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