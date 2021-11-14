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كارتيرون يحدد برنامج غدا قبل ودية مستقبل وطن

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كارتيرون يحدد برنامج الزمالك غدا قبل ودية مستقبل وطن كارتيرون يحدد برنامج غدا قبل ودية مستقبل وطن

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أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي لاعبيه ببرنامج الغد استعدادا للقاء مستقبل وطن الودي المقرر له في الثالثة عصر غد الاثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقرر الجهاز الفني تجمع الفريق في الواحد والربع ظهرا، على أن يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية بالعيادة حتى الساعة الثانية إلا خمس دقائق، على أن يؤدي بعدها اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في الثانية عصرا، ويبدأ الفريق عمليات الإحماء في ملعب المباراة في الثانية والنصف عصرا.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

المصرى اليوم

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