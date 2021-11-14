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جلسة ساخنة بين كارتيرون ولجنة خلال الساعات المقبلة

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جلسة ساخنة بين كارتيرون ولجنة الزمالك خلال الساعات المقبلة جلسة ساخنة بين كارتيرون ولجنة خلال الساعات المقبلة

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يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى ، اجتماعا مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي خلال الساعات المقبلة لحسم بعض الملفات المهمة الشائكة الخاصة بالفريق الأول قبل الاستعداد لمباراة الإسماعيلي، المقرر لها الجمعة المقبل الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 4 لبطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يتم خلال الجلسة مناقشة العديد من الملفات، في مقدمتها أسباب الخسارة من الأهلي في الجولة الثالثة للدورى بخمسة اهداف مقابل ثلاثة، وكذلك تقرير المدير الفني عن مستوي اللاعبين وحالة كل لاعب داخل وخارج الملعب منذ بداية الموسم.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة المدير الفني حول رؤيته للفترة المقبلة مع الفريق ومعسكر الفريق المقرر له يناير القادم في الامارات والذي يتخلله مباراتان وديتان مع كل من اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري، وتجديد اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

المصرى اليوم

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