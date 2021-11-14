سميرة سعيد تواصل بروفات حفل افتتاح الملتقى الخامس لـ«أولادنا»

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تواصل الفنانة سميرة سعيد بروفات حفل افتتاح الملتقي الخامس لمؤسسة «أولادنا»، الذي ينطلق، الثلاثاء المقبل، برئاسة سهير عبدالقادر، حيث تغني بصحبة ذوي القدرات الخاصة أغنية من تأليف أمير طعيمة وألحان عمر مصطفي.

وقالت «سعيد» في تصريحات صحفية، الأحد، إن «طاقة حب صادقة وحقيقية عشتها يوم أمس استعداداً لأغنية اشترك فيها مع مؤسسة «أولادنا» لتقديمها يوم الثلاثاء القادم على مسرح دار الأوبرا المصرية«.

يذكر أن الملتقى يقام تحت رعاية السيد عبدالفتاح السيسي، وتقام دورة هذا العام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، وهي دورة استثنائية، حيث يلتقي اولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عامًا على العلاقات المصرية الصينية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي.

إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.