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أوكرانيا تهدد المهاجرين عند حدودها مع بيلاروس

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أوكرانيا تهدد المهاجرين عند حدودها مع بيلاروس أوكرانيا تهدد المهاجرين عند حدودها مع بيلاروس
اضطر الجيش الأوكراني إلى تقديم توضيحات بعد أن هدد بالقضاء على أي مهاجر سيحاول اجتياز حدود البلاد من الجانب البيلاروسي.

وذكر اللواء 61 مشاة التابع للجيش الأوكراني على صفحته في "فيسبوك" اليوم الأحد أن وحداته تؤدي مهامها على طول الحدود مع بيلاروس، متعهدا بأن "أي أشخاص قد يتظاهرون على أنهم مهاجرون لن يستطيعوا دخول أراضي أوكرانيا".

وتابع اللواء: "سيتم مجرد القضاء عليهم من قبل وحداتنا".

وأحدث هذا البيان صدى واسعا، ما دفع اللواء إلى إصدار توضيح ذكر فيه أن قواته لن تستخدم السلاح ضد المهاجرين، وأن الحديث في بيانه الأصلي يدور حصرا عن "مجموعات استطلاع تخريبية" قد تحاول التسلل إلى داخل البلاد تحت قناع المهاجرين.

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة عند حدود بيلاروس وبولندا حيث لا يزال آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند الحدود، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.


الوطن السعودية

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