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استمرار مناورات "رماية الخليج" بين القوات والكويتية والأمريكية

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التمرين متواصل لليوم الثامن على التوالي في مجمع ميادين الأديرع في الكويت

استمرار مناورات

تستمر مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" لليوم الثامن على التوالي في مجمع ميادين الأديرع في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة من القوات البرية الملكية والقوات البرية الكويتية الشقيقة وقوة سبارتن الأمريكية الصديقة، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأكد قائد التمرين العقيد الركن نايف بن الحميدي العتيبي، أن المرحلة الأولى من التمرين اختتمت بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية مع القوة البرية الكويتية والجيش الأمريكي؛ حيث حققت الأهداف الأولية منه التي تأتي بقصد تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، بتنفيذ العديد من التكتيكات العسكرية والتدريب على عمليات القيادة والسيطرة، والتدريب على الرماية المباشرة وغير المباشرة، وتحسين التوافق والتنسيق بين المعدات العسكرية.

وأوضح أن من شأن التمرين تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.

وأضاف أنه جرى خلال التمرين التدرب على مجال التخطيط والتنفيذ لإجراءات القيادة والسيطرة وإجراءات قيادة القوات وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة بالتزامن مع عمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات الإسناد الإداري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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