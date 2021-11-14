استمرت 3 أيام.. عيادة "حياتنا" الافتراضية تختتم فعالية "نمط الحياة"

★ ★ ★ ★ ★

المنصة الأولى في المملكة للمساهمة في مكافحة الأمراض المزمنة

اختتمت عيادة "حياتنا" الافتراضية لتعزيز نمط الحياة الصحي، يوم أمس السبت، فعالية "نمط حياة" والمقام في مجمع The Zone في مدينة الرياض التي استمرت لثلاثة أيام، وذلك بحضور نخبة من الإعلاميين والمؤثرين وعدد كبير من الزوار؛ حيث قدمت الفعالية عرضاً مميزاً عن خدمات العيادة وآلية الاشتراك بها.

وتعد عيادة "حياتنا" الافتراضية المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها على مستوى المملكة، والتي تهدف إلى المساهمة في مكافحة الأمراض المزمنة ومضاعفاتها والتوعية حول مسبباتها وطرق الوقاية منها، وتعزيز نمط الحياة الصحي من خلال تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية والتغذية الصحية.

كما تقدم عيادة "حياتنا" الافتراضية مجموعة من الخدمات التكاملية من خدمات المواعيد عن بعد، ومكتبة المحتويات التوعوية، ومتجر تعزيز الصحة، والخدمات التفاعلية من المسابقات الافتراضية والميدانية، وحاسبة الصحة، ونظام احتساب النقاط والجوائز.

وتقدم العيادة خدماتها بالتعاون مع شركائها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وإمارة منطقة الرياض، ومدينة الملك سعود الطبية، وجامعة الملك سعود.