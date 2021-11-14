أخبار عاجلة

«قومى المرأة» ينعى الفنانة الراحلة سهير البابلى -
أنطوان خليفة: الجيل الجديد من المشاهدين يرسم ملامح المشهد السينمائي -
تفاصيل ليلة بكت فيها سهير البابلي بسبب عبد الحليم حافظ (فيديو) -
إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي -
«عارفة إنه مش هينجح».. ماذا قالت سهير البابلي عن مسلسل «بكيزة وزغلول» (فيديو) -
دور العرض تواصل نزيف الخسائر.. 3.1 مليون جنيه إيرادات شباك التذاكر السينمائى فى 10 أيام -
محافظ مطروح : تعليق الدراسة الإثنين بسبب الطقس السيئ -
عالم أزهري: الرقية الشرعية لا تُعالج الحسد -
برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد -
خبير مصرفي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة التضخم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير التربية وترقية المواطنة التشادي يشيد بجهود المملكة الإنسانية

Print
لدى زيارته للندوة العالمية ولقائه أمينَها العام

وزير التربية وترقية المواطنة التشادي يشيد بجهود المملكة الإنسانية

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، بمكتبه بالأمانة العامة، وزير التربية وترقية المواطنة التشادي د. صالح برمة، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية د.إسحاق عيسى.

وفي مستهل اللقاء رحب "الوهيبي" بضيفيه الكريمين، وأطلعهما على مناشط الندوة العالمية وجهودها التنموية والإنسانية وجهودها في العمل الشبابي وما تقدمه من برامج وفعاليات هادفة ترتقي بالإنسان والأوطان.

كما دار الحديث حول أوجه التعاون المشترك مع الندوة العالمية وجهودها المثمرة، وما قدمته من برامج ومشروعات في جمهورية تشاد.

وثمن الضيفان جهود الندوة العالمية وعطاء المملكة السخي في دعم البرامج الإنسانية والعمل التنموي في مختلف بلدان القارة الأفريقية التي تحتاج مجتمعاتها للمزيد من الدعم والمساندة في الأصعدة الحياتية كافة.

وزير التربية وترقية المواطنة التشادي يشيد بجهود المملكة الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية ترحب بالاتفاق السوداني

السعودية ترحب بالاتفاق السوداني

الخطوط السعودية تتصدر تصنيف "يوجوف" كأفضل العلامات التجارية 2021

الخطوط السعودية تتصدر تصنيف "يوجوف" كأفضل العلامات التجارية 2021

وزير الصحة: بدء تنفيذ خطط مبتكرة لتطوير النظام الصحي في السعودية

وزير الصحة: بدء تنفيذ خطط مبتكرة لتطوير النظام الصحي في السعودية