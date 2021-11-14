وزير التربية وترقية المواطنة التشادي يشيد بجهود المملكة الإنسانية

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لدى زيارته للندوة العالمية ولقائه أمينَها العام

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، بمكتبه بالأمانة العامة، وزير التربية وترقية المواطنة التشادي د. صالح برمة، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التشادية السعودية د.إسحاق عيسى.



وفي مستهل اللقاء رحب "الوهيبي" بضيفيه الكريمين، وأطلعهما على مناشط الندوة العالمية وجهودها التنموية والإنسانية وجهودها في العمل الشبابي وما تقدمه من برامج وفعاليات هادفة ترتقي بالإنسان والأوطان.



كما دار الحديث حول أوجه التعاون المشترك مع الندوة العالمية وجهودها المثمرة، وما قدمته من برامج ومشروعات في جمهورية تشاد.



وثمن الضيفان جهود الندوة العالمية وعطاء المملكة السخي في دعم البرامج الإنسانية والعمل التنموي في مختلف بلدان القارة الأفريقية التي تحتاج مجتمعاتها للمزيد من الدعم والمساندة في الأصعدة الحياتية كافة.