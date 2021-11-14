التلفزيون الإيراني: سكان يفرون من منازلهم بعد زلزالين ومقتل شخص على الأقل

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قال التلفزيون الإيراني إن زلزالين قويين ضربا جنوب البلاد قرب ميناء بندر عباس، الأحد، مما دفع سكانا للفرار من منازلهم وأودى بحياة شخص واحد على الأقل.

وأضاف التلفزيون أن زلزالين بقوة 6.3 و6.4 درجة هزا إقليم هرمزجان وأن الناس شعروا بهما في دبي.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين محليين قولهم: «لقي شخص واحد حتفه بعد سقوط عمود كهرباء عليه».

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة هز إقليم هرمزجان بجنوب البلاد على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي: «شعر الناس بالزلزال في عدة مدن بجنوب إيران في إقليم هرمزجان»، مضيفا أنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لسكان في بندر عباس وهم يفرون من منازلهم في حالة ذعر.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه لم تقع أضرار لهياكل المنازل في المنطقة.