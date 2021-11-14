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تغييرات حادة وسريعة وأمطار متفاوتة الشدة.. حالة الطقس من غد الاثنين للسبت المقبل

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تغييرات حادة وسريعة وأمطار متفاوتة الشدة.. حالة الطقس من غد الاثنين للسبت المقبل تغييرات حادة وسريعة وأمطار متفاوتة الشدة.. حالة الطقس من غد الاثنين للسبت المقبل

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أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غد الإثنين إلى السبت المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- يوم الاثنين:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية على فترات متقطعة 30% تقريبا.

- يوم الثلاثاء:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30% تقريبا.

- يوم الأربعاء:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة 40-30% تقريبا.

- يوم الخميس:

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

- يوم الجمعة :

تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 5- 7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

- اعتباراً من يوم السبت المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تسقط الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ونظرا للتغيرات الحادة والسريعة سيتم إعلان تفاصيل كميات ومناطق الأمطار تباعا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غد الاثنين 15 نوفمبر إلى السبت 20 نوفمبر 2021

- الاثنين 15 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الثلاثاء 16 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأربعاء 17 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 20 درجة.

- الخميس 18 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 25 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- الجمعة 19 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأحد 14 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 20 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الاثنين 15 نوفمبر إلى السبت 20 نوفمبر 2021.

المصرى اليوم

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