أخبار عاجلة

«قومى المرأة» ينعى الفنانة الراحلة سهير البابلى -
أنطوان خليفة: الجيل الجديد من المشاهدين يرسم ملامح المشهد السينمائي -
تفاصيل ليلة بكت فيها سهير البابلي بسبب عبد الحليم حافظ (فيديو) -
إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي -
«عارفة إنه مش هينجح».. ماذا قالت سهير البابلي عن مسلسل «بكيزة وزغلول» (فيديو) -
دور العرض تواصل نزيف الخسائر.. 3.1 مليون جنيه إيرادات شباك التذاكر السينمائى فى 10 أيام -
محافظ مطروح : تعليق الدراسة الإثنين بسبب الطقس السيئ -
عالم أزهري: الرقية الشرعية لا تُعالج الحسد -
برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد -
خبير مصرفي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة التضخم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران .. تقسيمة قوية بين اللاعبين

Print
مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين مران .. تقسيمة قوية بين اللاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة.

وظهر لاعبو الفريق بصورة جيدة خلال التقسيمة، وقام المدير الفني بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلالها وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر غدٍ الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين السيد يطمأن كارتيرون فى معسكر الزمالك

حسين السيد يطمأن كارتيرون فى معسكر الزمالك

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خفيفة للاعبين لتجنب الإرهاق

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خفيفة للاعبين لتجنب الإرهاق

مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشأن انتهاء مدة عملها

بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشأن انتهاء مدة عملها