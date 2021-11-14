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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة.

وظهر لاعبو الفريق بصورة جيدة خلال التقسيمة، وقام المدير الفني بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية خلالها وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر غدٍ الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.