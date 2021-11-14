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أملج تتصدر كميات الأمطار في المملكة

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ضبط مواطن تلفظ على نساء بعبارات غير لائقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص تلفظ على عدد من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب...

a772cbd7e0.jpgالدمام: الوطن
a3b43cda46.jpg09 ربيع الثاني 1443 هـ

رفع الجاهزية للحالة المطرية بالمسجد الحرام

رفعت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام حيث جندت الوكالة أكثر من...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

نجران والشمالية بدون مخالفات لإجراءات كورونا

سجلت وزارة الداخلية خلال الفترة من 2/ 4/ 1443 إلى 8 /4/ 1443 نحو 873 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة تفشي ،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

جنوب جدة يسجل أعلى كمية أمطار وإغلاق نفق الطير

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جنوب جدة سجلت أعلى منسوب للأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، بواقع 24.4 ملم، ثم الخمرة بنحو 21.1...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

أمطار جدة تستقرّ في أحياءها

تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت...

icon-byline.pngمحمد بن غرسان
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

اعتماد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية من خلال نظام نور المطوّر

اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على مواطن بامرأة داخل منزل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :الوطن
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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