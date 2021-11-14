محافظ الشرقية يتابع إصلاح تسريب ماسورة مياه أدت لهبوط أرضي بمنطقة الصيادين

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تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع محمد الأباصيري، رئيس حي ثان الزقازيق، أعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب، التي أدت إلى هبوط أرضي بمنطقة الصيادين، والتي استقبلتها إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ الشرقية الجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين وإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس الوزراء، بأهمية العمل على سرعة الفصل في مختلف الشكاوى والاستغاثات، التي يتم رصدها عبر المواقع الإلكترونية أو من خلال الواتس آب، أو إدارة الأزمات والكوارث، والعمل على إزالة أسبابها وخاصة التي تتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية، والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

من جانبه، نسق محمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق، مع المهندس محمد عبدالحليم مدير قطاع المياه بمركز ومدينة الزقازيق، بالإشتراك مع مديرية الطرق وإدارة مرور الزقازيق، لإصلاح تسريب بماسورة مياه الشرب والتي تسببت في تآكل بقشرة الأسفلت، ما أدى إلى الهبوط الأرضي بجوار مدرسة التربية الفكرية بمنطقة الصيادين، التابعة لرئاسة حي ثان الزقازيق، واستخدام معدات الحي لنقل كميات من الرمال لردم الحفرة، والتعامل مع الهبوط بما لا يؤثر على حركة السير في الشارع والمنطقة.

وأكد رئيس الحي أنه تم الانتهاء من إصلاح التسريب وردم الحفرة ومعالجة الأسفلت، وإعادة الشيء لأصله وتمهيد الطريق لفتحه أمام حركة السيارات والمواطنين، وبذلك تم إزاله اسباب الشكوي.