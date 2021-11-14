سمية الخشاب تهاجم زواج الصالونات: «ازاي واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة؟»

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انتقدت الفنانة سمية الخشاب، ‏زواج الصالونات، عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر».

وقالت الخشاب: «جواز الصالونات يعد أفشل نوع جواز.. مش عارفة ازاي ممكن واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة؟».

ورد عليها أحد متابعيها وكتب: ‏«أمال الخطوبة لزمتها إيه يا فنانة؟.. بتجودي على الدين من بعيد لبعيد ولا إيه؟«، فردت عليه وكتبت: «‏‎ليه هو كل الناس بتعمل فترة خطوبة؟.. انزل ادخل أي بيت تقليدي هتلاقي كتب كتاب وجواز على طول.. مش كل الناس بتعمل خطوبة أنا بتكلم على الأغلبية للأسف».

وسأل شخص آخر سمية، وكتب لها: «آاه والله بس هسأل سوأل.. ازاي الحاج متولي كان بيحب 5 ستات؟»، وردت سمية: «‏طفاسة بعيد عنك.. أنا اعرف ناس بتحب 3 في نفس الوقت وبتكلم الـ3 في نفس الوقت، والـ3 مساكين مش عارفين حاجة».