الاتحاد الافريقي يخطر بيراميدز بموعد مباراة مانياما الكنغولي وطاقم التحكيم

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اخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، نادى بيراميدز رسميا، بتحديد موعد مباراة مانياما الكونغولي في ذهاب دور الـ 32 الثاني من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في كينشاسا، وتحديد طاقم حكام اللقاء.

وأكد الكاف في خطابه أن المباراة ستقام في الثالثة عصرا بتوقيت كينشاسا، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا العاصمة الكونغولية يوم 28 نوفمبر الجاري.

وبدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم، بيلاي تاديسي، ويعاونه كيندي موسي المساعد الأول، وجيزوا بيلباو، المساعد الثاني، وليمي نيجويسي الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، أليكسيس ناشيمانا من رواندا، ويراقب الحكام، عبده على محمد من جيبوتي، ويراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الطبيب جيسيلي ديميا من الكونغو.