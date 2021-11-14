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يقود الكونغو الديمقراطية إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال

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كوبر يقود الكونغو الديمقراطية إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال يقود الكونغو الديمقراطية إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال

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قاد الأرجنتيني هيكتور المدرب السابق لمنتخب ، منتخب الكونغو الديمقراطية للتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات قطر 2022.

وتمكن رفاق هيكتور كوبر من الفوز أمام منتخب بنين بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة العاشرة من تصفيات كأس العالم على ملعب الشهداء.

وتصدر منتخب الكونغو بعد هذا الفوز مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما يحل بنين ثانيًا برصيد 10 نقاط، وتنزانيا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ومدغشقر متذيلًا المجموعة برصيد 3 نقاط.

يعتبر الكونغو خامس المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية بجانب منتخبات مصر، مالي، السنغال، والمغرب.

المصرى اليوم

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