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قاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب السابق لمنتخب مصر، منتخب الكونغو الديمقراطية للتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتمكن رفاق هيكتور كوبر من الفوز أمام منتخب بنين بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة العاشرة من تصفيات كأس العالم على ملعب الشهداء.

وتصدر منتخب الكونغو بعد هذا الفوز مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما يحل بنين ثانيًا برصيد 10 نقاط، وتنزانيا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ومدغشقر متذيلًا المجموعة برصيد 3 نقاط.

يعتبر الكونغو خامس المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية بجانب منتخبات مصر، مالي، السنغال، والمغرب.