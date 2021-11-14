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قال محمد زكي الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه من حسن الحظ في الألفية الثالثة والجمهورية الجديدة، وجود قيادة سياسية في مصر تدرك دور الشباب في صناعة المستقبل، وهى رؤية ثاقبة.

وأضاف الوحش، في كلمته أمام صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العالم دخل بسرعة في جائحة كورونا وكانت غير متوقعة، وكانت هناك جوائح سابقة شهدها العالم من قبل مثل الإنفلونزا الإسبانية، مشيرا إلى أن كورونا جاءت عنيفة وغير مسبوقة ولم تسثنى منها دولة.

وأردف: «كنت أعتقد بحكم خبرتي أن الانظمة الصحية في الدول المتقدمة منظمة وستصمد، ولكن الحقيقة أن الصورة مختلفة والأنظمة الصحية انهارت، والدول التي كانت تجتهد في منظومتها مثل مصر، كان تعاملها جيدا مع الأزمة ولم تنهار مثل غيرها من الدول، وكانت رؤية مصر واضحة في التعامل وكان هناك استعداد واضح، ونحن مررنا بتلك الأزمة مثل باقي الدول، ولكن كانت هناك إدارة أزمة جيدة وقرارات حاسمة من القيادة السياسية».