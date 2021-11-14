★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت تقارير مغربية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك.

ويتواجد بن شرقي حاليا رفقة منتخب بلاده في المغرب حيث تم اختياره ضمن قائمة أسود الأطلس لخوض المباراتين الأخيرتين من مشوار التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأكدت صحيفة "هسبريس" المغربية أن تجديد اللاعب أشرف بن شرقي لعقده مع نادي الزمالك بات محل شك وغموض كبيرين في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن أشرف بن شرقي حالياً مطلوب من عدد من الأندية الخليجية التي تسعى للتوقيع مع اللاعب وخطفه في الميركاتو الصيفي المقبل من نادي الزمالك حال عدم تمديد عقده في الانتقالات الشتوية.

ووفقاً لما كتبته صحيفة "هسبريس" فإن أشرف بن شرقي مطلوب من الدحيل القطري ومن قطبي الكرة الإماراتية شباب الأهلي والشارقة بالإضافة إلى أحد الأندية المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين.