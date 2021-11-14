أخبار عاجلة

عالم أزهري: الرقية الشرعية لا تُعالج الحسد -
برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد -
خبير مصرفي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة التضخم -
عمرو الليثى ناعيًا سهير البابلي: «تركت أعمالًا فنية ستظل خالدة في وجدان الملايين» -
زوج ابنة سهير البابلي: «هنلفها فى الجنازة بعلم مصر» -
البحرين تدين محاولة استهداف الحوثيين لمطار نجران -
«أهلاً ومع السلامة».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما نصحتهما به -
رئيس «الشؤون الأفريقية بالنواب»: بُعّد مصر عن القارة السمراء لفترة طويلة أثّر عليها -
زوج ابنة سهير البابلي : «كانت دائمًا تحب الحديث عن 25 آية وردت في القرآن عن مصر» -
شمول 1280 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

4 أندية خليجية تطارد بن شرقي لخطفه من .. تعرف عليها

Print
4 أندية خليجية تطارد بن شرقي لخطفه من الزمالك .. تعرف عليها 4 أندية خليجية تطارد بن شرقي لخطفه من .. تعرف عليها

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت تقارير مغربية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي مع نادي .

ويتواجد بن شرقي حاليا رفقة منتخب بلاده في المغرب حيث تم اختياره ضمن قائمة أسود الأطلس لخوض المباراتين الأخيرتين من مشوار التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر.

وأكدت صحيفة "هسبريس" المغربية أن تجديد اللاعب أشرف بن شرقي لعقده مع نادي الزمالك بات محل شك وغموض كبيرين في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن أشرف بن شرقي حالياً مطلوب من عدد من الأندية الخليجية التي تسعى للتوقيع مع اللاعب وخطفه في الميركاتو الصيفي المقبل من نادي الزمالك حال عدم تمديد عقده في الانتقالات الشتوية.

ووفقاً لما كتبته صحيفة "هسبريس" فإن أشرف بن شرقي مطلوب من الدحيل القطري ومن قطبي الكرة الإماراتية شباب الأهلي والشارقة بالإضافة إلى أحد الأندية المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين السيد يطمأن كارتيرون فى معسكر الزمالك

حسين السيد يطمأن كارتيرون فى معسكر الزمالك

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خفيفة للاعبين لتجنب الإرهاق

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خفيفة للاعبين لتجنب الإرهاق

مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

مران الزمالك.. كارتيرون يحفز اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشأن انتهاء مدة عملها

بيان رسمي من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشأن انتهاء مدة عملها