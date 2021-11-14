أخبار عاجلة

عالم أزهري: الرقية الشرعية لا تُعالج الحسد -
برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد -
خبير مصرفي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة التضخم -
عمرو الليثى ناعيًا سهير البابلي: «تركت أعمالًا فنية ستظل خالدة في وجدان الملايين» -
زوج ابنة سهير البابلي: «هنلفها فى الجنازة بعلم مصر» -
البحرين تدين محاولة استهداف الحوثيين لمطار نجران -
«أهلاً ومع السلامة».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما نصحتهما به -
رئيس «الشؤون الأفريقية بالنواب»: بُعّد مصر عن القارة السمراء لفترة طويلة أثّر عليها -
زوج ابنة سهير البابلي : «كانت دائمًا تحب الحديث عن 25 آية وردت في القرآن عن مصر» -
شمول 1280 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

افتتاح الجولة السابعة.. الهلال والوحدة يلتقيان بالفيصلي والأهلي

Print
في الدوري الممتاز للكرة الطائرة

افتتاح الجولة السابعة.. الهلال والوحدة يلتقيان بالفيصلي والأهلي

يواجه غدًا فريقا الهلال "الثالث" والفيصلي "المتصدر" على صالة وزارة الرياضة بالرياض ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.


وفي مكة المكرمة يستضيف فريق الوحدة نظيره الأهلي "الثاني" الحاصل مؤخراً على بطولة بني ياس الدولية بالإمارات، وذلك على صالة نادي الوحدة.


وكانت الجولة انطلقت أمس؛ حيث حقق الترجي الفوز على الخليج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما حقق الخليج نقطة وحيدة رفع من خلالها رصيده إلى 8 نقاط، وبذات النتيجة تمكن الابتسام من تجاوز ضيفه الاتحاد ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، في الوقت الذي رفع فيه الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط، وتغلب ضمك على النصر بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي النصر على رصيده السابق 8 نقاط، وحقق نادي الخويلدية الفوز على الهداية بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الهداية عند 3 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ينطلق الشهر المقبل .."الراجحي" يدشن منصة "منتدى العاملين مع الشباب"

ينطلق الشهر المقبل .."الراجحي" يدشن منصة "منتدى العاملين مع الشباب"

"الإيكاو" تمنح 7 مدربين سعوديين "رخصة التدريب الدولي" في أمن الطيران

"الإيكاو" تمنح 7 مدربين سعوديين "رخصة التدريب الدولي" في أمن الطيران

الشتاء على الأبواب .."كفاءة" يقدم نصائح لخفض الاستهلاك الشهري للسخان

الشتاء على الأبواب .."كفاءة" يقدم نصائح لخفض الاستهلاك الشهري للسخان

وجبة الإفطار وخسارة الوزن.. دراسة تكشف "الخدعة الكبرى"

وجبة الإفطار وخسارة الوزن.. دراسة تكشف "الخدعة الكبرى"