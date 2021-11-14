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ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس المضاد لفيروس كورونا، جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم للإعلان عن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا، والذي انعقد اليوم بالمركز القومي للبحوث؛ طبقًا لـ"بوابة الأهرام".



وأكدت الهيئة أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي، وأنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية.