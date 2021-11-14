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الشرطة الهندية تقتل 26 من المتشددين الماويين بينهم قيادي بارز

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الشرطة الهندية تقتل 26 من المتشددين الماويين بينهم قيادي بارز الشرطة الهندية تقتل 26 من المتشددين الماويين بينهم قيادي بارز

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قال مسؤول حكومي كبير، الأحد، إن الشرطة في ولاية مهاراشترا في غرب الهند قتلت 26 على الأقل من المتشددين الماويين، بينهم قيادي بارز.

ويخوض الماويون، الذين يعرفون باسم الناكسال، نضالا مسلحا ضد القوات الحكومية منذ عقود.

ويقول متشددون في الحركة الماوية، وهي حركة يسارية متطرفة متمردة، إنهم يقاتلون من أجل الفقراء الذين أهملتهم خلال الازدهار الاقتصادي في البلاد.

وقال ديليب فالس باتيل، وزير الداخلية في حكومة مهاراشترا: «قُتل 26 ناكساليا بينهم ست نساء في منطقة جادتشيرولي. وقُتل أيضا ميليند تيلتمبدي، وهو عضو في اللجنة المركزية (للحركة) أمس السبت».

وقال أنكيت جويال، كبير مفتشي الشرطة في جادتشيرولي، إن المواجهة بين الشرطة والمتشددين استمرت قرابة 9 ساعات.

وينشط الماويون، الذين يمثلون أكبر تهديد أمني داخلي في الهند، في مناطق غنية بالمعادن في شرق وجنوب البلاد، والتي تعرف باسم «الممر الأحمر» والتي تقلص العمل فيها في السنوات لماضية بسبب العمليات الواسعة ضدهم.

المصرى اليوم

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