«النواب» يؤجل مناقشة المادة 3 من «المالية الموحد» بعد المطالبة ببيان إجمالي لموازنات جميع الجهات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، إرجاء مناقشة المادة الثالثة من مشروع قانون المالية الموحد، إلى جلسة الغد، بناء على طلب الدكتور محمد معيط وزير المالية، من أجل التوصل إلى صياغة محددة تتوافق مع اقتراح النائبين مها عبدالناصر وفريد البياضى، بشأن تقديم بيان مالى مجمع يشمل جميع موازنات الدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.

واقترحت النائبة مها عبدالناصر، إضافة فقرة جديدة في نهاية المادة تنص على أن تقوم وزارة المالية بإعداد بيان مالى مجمع يرفق مع الموازنة العامة للدولة، ويوضح الوضع الكلى للدولة بحيث يشمل أرقام الموازنات العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة وإجمالى الدين العام للدولة وإجمالى الايرادات والمصروفات.

وقالت: «الهدف من البيان المالي توضيح صورة الوضع بشكل حقيقى وتحقيق الشفافية وتقديم رؤية واضحة لمجلس النواب للموازنة العامة للدولة أثناء مناقشتها».

وأيدها النائب فريدى البياضي قائلا: «من غير المنطقي أن نناقش قانون المالية الموحد، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها بسبب وجود صناديق خاصة وهيئات اقتصادية مثل الجزر المنعزلة»، وأضاف: «نحتاج لبيان مالى موحد يتضمن أرقاما إجمالية ومتجيش الوزارة تتوهنا في أرقام».

وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: «أتحفظ على عبارة أن الوزارة تتوهنا»، وعقب رئيس النواب قائلا: «تحذف من المضبطة»، وتابع وزير المالية: «درسنا من قبل الفكرة بهدف أن تكون إيرادات الدولة المصرية ومواردها استخداماتها في بيان واحد وهذا يعطى قوة للدولة المصرية، ولكن وجدنا أن هناك ضرر معين لدمج بعض الأمور، وتم الاستقرار على الابقاء على هذ الوضع الحالى، لكن وجود بيان يجمع فكرة جيدة».

وأضاف معيط: «أستأذن رئيس المجلس لكى ندرس ما هي العناصر الداخلة في البيان، وكيفية عرض البيان»، مطالبا بفرصة للوصول إلى صيغة مناسبة لشكل البيان.

وتنص المادة الثالثة على: تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي:

1- الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتى تُعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها. وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.

2-الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يئول للخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.