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«النواب» يوافق على «تطبيق الشفافية أثناء إعداد الموازنة»

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«النواب» يوافق على «تطبيق الشفافية أثناء إعداد الموازنة» «النواب» يوافق على «تطبيق الشفافية أثناء إعداد الموازنة»

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وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة «4» من مشروع قانون المالية الموحد والتى تنص على: «تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.»

يهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويقصد بالجهات الإدارية في القانون «الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة» الوزارات والهيئات الخدمية ووحدات الادارة المحلية «والهيئات العامة الاقتصادية».

المصرى اليوم

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