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وزير الخارجية ونظيره الإماراتي الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا

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وزير الخارجية ونظيره الإماراتي الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا وزير الخارجية ونظيره الإماراتي الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم بنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى «صير بني ياس» السنوي والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء، والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي، كما أعرب وزير الخارجية عن التهنئة بنجاح دولة الإمارات في تنظيم معرض expo 2020 وخروجه بصورة مشرف.

وأكد وزير الخارجية عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين وتجذرها، وأعرب عن أهمية مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية للسوق المصري، خاصة في ضوء مؤشرات الأداء المتميزة للاقتصاد المصري وما توفره من بيئة تفضيلية للاستثمار فضلاً عما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات قومية ضخمة في مختلف المناح.

وأوضح حافظ أن الوزيرين تناولا المستجدات على الساحة العربية لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والسودان. كما بحث الوزيران سبل تعزيز ركائز الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المتنامية التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي وما يتطلبه ذلك من تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة والترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي. كما أعرب وزير خارجية الإمارات عن اعتزازه بعمق واستراتيجية العلاقات القائمة مع مصر، ودعم بلاده لما تشهده مصر من طفرة تنموية اجتماعية واقتصادية ولكل ما يحفظ الأمن القومي للبلدين.

المصرى اليوم

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