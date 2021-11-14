أخبار عاجلة

عالم أزهري: الرقية الشرعية لا تُعالج الحسد -
برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد -
خبير مصرفي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة التضخم -
عمرو الليثى ناعيًا سهير البابلي: «تركت أعمالًا فنية ستظل خالدة في وجدان الملايين» -
زوج ابنة سهير البابلي: «هنلفها فى الجنازة بعلم مصر» -
البحرين تدين محاولة استهداف الحوثيين لمطار نجران -
«أهلاً ومع السلامة».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما نصحتهما به -
رئيس «الشؤون الأفريقية بالنواب»: بُعّد مصر عن القارة السمراء لفترة طويلة أثّر عليها -
زوج ابنة سهير البابلي : «كانت دائمًا تحب الحديث عن 25 آية وردت في القرآن عن مصر» -
شمول 1280 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جنوب إيران يهتز.. زلزالان يضربان البلاد ولا إصابات حتى الآن

Print
جنوب إيران يهتز.. زلزالان يضربان البلاد ولا إصابات حتى الآن جنوب إيران يهتز.. زلزالان يضربان البلاد ولا إصابات حتى الآن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال التلفزيون الإيراني إن زلزالين قويين ضربا جنوب البلاد لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر في الأرواح، بينما قال مسؤول محلي إن الزلزالين تسببا في أضرار مادية طفيفة.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين محليين قولهم «زلزالان بقوة 6.3 و6.4 درجة هزا جنوب إيران، وحتى الآن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة هز إقليم هرمزجان بجنوب البلاد، وأضاف أنه عدّل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي «شعر الناس بالزلزال في عدة مدن بجنوب إيران في إقليم هرمزجان»، مضيفا أنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة، وقال بعض السكان في دبي بدولة الإمارات إنهم شعروا بالزلزال.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات على تويتر إن الزلزال «محسوس بشكل خفيف في شمال وشرق الدولة وليس له تأثير».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«قومى المرأة» ينعى الفنانة الراحلة سهير البابلى

«قومى المرأة» ينعى الفنانة الراحلة سهير البابلى

أنطوان خليفة: الجيل الجديد من المشاهدين يرسم ملامح المشهد السينمائي

أنطوان خليفة: الجيل الجديد من المشاهدين يرسم ملامح المشهد السينمائي

تفاصيل ليلة بكت فيها سهير البابلي بسبب عبد الحليم حافظ (فيديو)

تفاصيل ليلة بكت فيها سهير البابلي بسبب عبد الحليم حافظ (فيديو)

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي