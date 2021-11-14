جنوب إيران يهتز.. زلزالان يضربان البلاد ولا إصابات حتى الآن

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قال التلفزيون الإيراني إن زلزالين قويين ضربا جنوب البلاد لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر في الأرواح، بينما قال مسؤول محلي إن الزلزالين تسببا في أضرار مادية طفيفة.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين محليين قولهم «زلزالان بقوة 6.3 و6.4 درجة هزا جنوب إيران، وحتى الآن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة هز إقليم هرمزجان بجنوب البلاد، وأضاف أنه عدّل شدة الزلزال من 6.1 درجة التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي «شعر الناس بالزلزال في عدة مدن بجنوب إيران في إقليم هرمزجان»، مضيفا أنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة، وقال بعض السكان في دبي بدولة الإمارات إنهم شعروا بالزلزال.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات على تويتر إن الزلزال «محسوس بشكل خفيف في شمال وشرق الدولة وليس له تأثير».