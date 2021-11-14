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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الاشراف على النواحي البدنية.

وبعدها قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء التدريبات الفنية.

واصل الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم فريق الزمالك أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي، على هامش تدريب الفريق اليوم، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر غدا الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.