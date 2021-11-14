حنان مطاوع: بابا الله يرحمه كان أهلاوي.. وماما زملكاوية

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تصدر أسم الفنانة حنان مطاوع، «تريند» مؤشر البحث الشهير جوجل، بعد تصريحاتها عن أعمالها كما تحدثت عن حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها وعائلتها.

وذلك أثناء استضافتها ببرنامج «الحكاية» الذي يذاع على شاشة أم بي سي مصر، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

نستعرض لكم في الأسطر التالية أبرز تصريحات حنان مطاوع في برنامج «الحكاية» .

_ أنا مش شايفة إن الفن وراثة، هو قدرة على التعبير عن الناس والإحساس بيهم والتعبير عن مشاكلهم.

_ فخورة بكوني ابنة كرم مطاوع وسهير المرشدي.

_ أقدم مسلسل جديد ويقوم بدور البطل أمامي كلب وسيعرض على أحد المنصات الرقمية .

_ أشارك في بطولة مسلسل «وش تالت» الذي يتم تصويره حاليًا وهو من بطولة هالة فاخر ومحمود عبدالمغني عابد عنان، نورهان.

_ أشارك في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ورد»، الذي توقف لمشاكل إنتاجية.

_ تحليت بروح الفتاة المصرية الأصيلة أثناء تجسيدي دور منال في مسلسل «القاهرة كابول».

_ مسلسل «لمس أكتاف» الذي قمت ببطولته أمام الفنان ياسر جلال والفنان فتحي عبدالوهاب حدوته كبيرة، وتحدي كبير بالنسبة لي.

_زوجي أمير أهلاوي جدًا ولكن أنا مصراوي جدا، المنتخب المصري يلعب تلاقيني قاعدة أدعي.

_ماما زملكاوية وبابا الله يرحمه كان أهلاوي، فكان في البيت حرب طروادة واتنقلت لماما وأمير جوزي، لإنه أهلاوي خالص، والحاجة اللي مربياني زمالك، فالبيت مشتعل جدا.

_ أنا في حياتي العادية دايما مركزة في جوزي وبنتي وأمي وصاحباتي.

ويعد أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الفنية في الموسم الرمضاني 2021، الذي شاركت فيه بمسلسل القاهرة كابول، وشاركها البطولة كلاً من: النجم طارق لطفي والفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب والفنان نبيل الحلفاوي.