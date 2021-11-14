أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد انفصاله عن فاتن موسى

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شارك الفنان أمير صلاح الدين، جمهور ومتابعيه صورة تجمعه بالفنان مصطفى فهمي من كواليس تصوير أحدث أعماله الفنية «السرب»، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويعتبر ذلك أول ظهور للأخير بعد أزمة انفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وعلق«صلاح الدين» على الصورة الذي قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مع الأستاذ مصطفى فهمي.. فيلم السرب».

وأثيرت أزمة كبيرة كانت حديث مواقع التواصل الأجتماعي، كذلك الوسط الفني خلال الفترة الماضية، بعد أن أعلنت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن زوجها الفنان مصطفى فهمي طلقها غياباً أثناء تواجدها في لبنان، ثم تبادل الطرفان الاتهامات.