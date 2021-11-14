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الغيابات تضرب منتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة الجزائر الحاسمة

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الغيابات تضرب منتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة الجزائر الحاسمة الغيابات تضرب منتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة الجزائر الحاسمة

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يحل منتخب بوركينا فاسو ضيفًا على نظيره الجزائري، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات قطر 2022، للأنتقال إلى الدور الحاسم للتأهل لكأس العالم.

وضربت الغيابات منتخب بوركينا فاسو قبل المواجهة الحاسمة أمام الجزائربسبب الإصابات والإيقاف للحصول على إنذارين، وسيفقد المنتخب البوركيني 7 لاعبين وهم: الحارس هيرفي كوفي، لاسينا ترواوري، عبدول تابسوبا، بيرتراند تراوري، ياكوبا صونيي، بوتوي كوامي، محمد كوناتي.

وتمكن المنتخب الجزائري من تحقيق الفوز أمام منتخب جيبوتي، برباعية في اللقاء الذي جمع بينهم الجمعة الماضية في القاهرة، ليقترب رفاق جمال بلماضي من التأهل لكأس العالم قطر 2022.

بينما تعثر بوركينا فاسو وتعادل إيجابيًا أمام النيجر بهدف لكل منهما.
ويكفي المنتخب الجزائري التعادل في هذه المباراة، بينما يحتاج بوركينا فاسو للفوز للتأهل لأول مرة في تاريخهم لكأس العالم.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخبين ستكون يوم 16 نوفمبر، على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتأهلت والمغرب والسنغال ومالي، إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

المصرى اليوم

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