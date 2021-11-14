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لبلبة تحتفل بعيد ميلادها دخل موقع تصوير «الجواهرجي»

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لبلبة تحتفل بعيد ميلادها دخل موقع تصوير «الجواهرجي» لبلبة تحتفل بعيد ميلادها دخل موقع تصوير «الجواهرجي»

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تحتفل الفنانة لبلبة، الأحد، بعيد ميلادها الـ76 داخل موقع تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم «الجواهرجي»، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي.

وقالت لبلبة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنها مشغولة هذه الفترة بتصوير مشاهدها في فيلم «الجواهرجي» الذي تشارك فيه بجانب مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان محمد هنيدي والنجمة منى ذكي، والذي تعود للتعاون معه بعد النجاح الكبير الذي حققاه في فيلم «وش إجرام»، حيث تصور اليوم بأحد شوارع القاهرة الشهيرة، ويستمر التصوير حتى الرابعة من فجر الغد، مشيرة إلى أنها ستنتهي من تصوير مشاهدها في 30 نوفمبر الجاري.

وأعربت لبلبة عن سعادتها باحتفاء الجمهور بها في يوم ميلادها، مؤكدة أن هذا الاحتفاء يشعرها بأهمية ما قدمته على مدى 60 عام، وان الجمهور راض عن مشوارها الفني الكبير.

فيلم «الجواهرجي» تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.

المصرى اليوم

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