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ضبط 60 طربة حشيش مع 2 من العناصر الإجرامية بالإسكندرية

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ضبط 60 طربة حشيش مع 2 من العناصر الإجرامية بالإسكندرية ضبط 60 طربة حشيش مع 2 من العناصر الإجرامية بالإسكندرية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية.. نشاط 2 من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية تخصص نشاطهما الإجرامى في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما.
عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وتم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وضُبط بحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام «- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
بمواجهتهما أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1٫200٫000 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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