رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 12 جنيها.. محافظ الشرقية يوقف خط سير «ميكروباص»

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قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقف خط سير سيارة أجرة «ميكروباص» الزقازيق / فاقوس، لقيام صاحبها بنقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصي المقرر له، بالإضافة إلى زيادة تعريفة الركوب من 10 جنيهات إلى 12 جنيهاً للفرد.

وتم رصد الشكوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإحدي الطالبات، تفيد قيام سائق سيارة ميكروباص بزيادة عدد الركاب عن الحد الأقصي المسموح، فضلاً عن زيادة الأجرة من 10 جنيهات إلى 12 جنيهاً للفرد، وفي حالة اعتراض الركاب يقوم بإنزالهم من السيارة عنوة مخالفاً قواعد المرور، ليصدر محافظ الشرقية تعليماته لمدير الإدارة العامة للمواقف بفحص الشكوى، واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع مديري إدارات المرور، بشن حملات مفاجئة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، وخطوط السير الممنوحة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم وتطبيق القانون عليهم، بتوقيع غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، لكل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدون، وكذلك في حالة الامتناع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجراً أكثر من المقرر، أو قام بنقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل الركاب من غير موقف الانتظار.