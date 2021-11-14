أخبار عاجلة

عالم أزهري: الرقية الشرعية لا تُعالج الحسد -
برلمانية: السيسي حقق طفرة في العودة بمصر للقارة الإفريقية من جديد -
خبير مصرفي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة التضخم -
عمرو الليثى ناعيًا سهير البابلي: «تركت أعمالًا فنية ستظل خالدة في وجدان الملايين» -
زوج ابنة سهير البابلي: «هنلفها فى الجنازة بعلم مصر» -
البحرين تدين محاولة استهداف الحوثيين لمطار نجران -
«أهلاً ومع السلامة».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما نصحتهما به -
رئيس «الشؤون الأفريقية بالنواب»: بُعّد مصر عن القارة السمراء لفترة طويلة أثّر عليها -
زوج ابنة سهير البابلي : «كانت دائمًا تحب الحديث عن 25 آية وردت في القرآن عن مصر» -
شمول 1280 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 12 جنيها.. محافظ الشرقية يوقف خط سير «ميكروباص»

Print
رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 12 جنيها.. محافظ الشرقية يوقف خط سير «ميكروباص» رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 12 جنيها.. محافظ الشرقية يوقف خط سير «ميكروباص»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقف خط سير سيارة أجرة «ميكروباص» الزقازيق / فاقوس، لقيام صاحبها بنقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصي المقرر له، بالإضافة إلى زيادة تعريفة الركوب من 10 جنيهات إلى 12 جنيهاً للفرد.

وتم رصد الشكوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإحدي الطالبات، تفيد قيام سائق سيارة ميكروباص بزيادة عدد الركاب عن الحد الأقصي المسموح، فضلاً عن زيادة الأجرة من 10 جنيهات إلى 12 جنيهاً للفرد، وفي حالة اعتراض الركاب يقوم بإنزالهم من السيارة عنوة مخالفاً قواعد المرور، ليصدر محافظ الشرقية تعليماته لمدير الإدارة العامة للمواقف بفحص الشكوى، واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع مديري إدارات المرور، بشن حملات مفاجئة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، وخطوط السير الممنوحة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم وتطبيق القانون عليهم، بتوقيع غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، لكل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدون، وكذلك في حالة الامتناع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجراً أكثر من المقرر، أو قام بنقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل الركاب من غير موقف الانتظار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«قومى المرأة» ينعى الفنانة الراحلة سهير البابلى

«قومى المرأة» ينعى الفنانة الراحلة سهير البابلى

أنطوان خليفة: الجيل الجديد من المشاهدين يرسم ملامح المشهد السينمائي

أنطوان خليفة: الجيل الجديد من المشاهدين يرسم ملامح المشهد السينمائي

تفاصيل ليلة بكت فيها سهير البابلي بسبب عبد الحليم حافظ (فيديو)

تفاصيل ليلة بكت فيها سهير البابلي بسبب عبد الحليم حافظ (فيديو)

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي

إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر لحضور عزاء سهير البابلي