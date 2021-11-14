قيمتها 18 مليون جنيه ..إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية عبر ميناء السلوم البرى

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أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء السلوم البرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ إعتزام سائق «يحمل جنسية إحدى الدول» تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مخفاة ضمن مشمول رسالة «شتلات زينة» مصدرة لإحدى الدول بإسم إحدى الشركات الكائنة داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية وجمركية) لجرد وتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط، (778626) عبوة أدوية بشرية متنوعة مختلفة المنشأ مخفاة ضمن مشمول الرسالة على خلاف الوارد بالمستندات بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مشمول مخالف ضمن المشمول الأصلى وإقتصار دوره على عملية النقل، وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركى للمضبوطات بمبلغ (17950827) سبعة عشر مليون وتسعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون جنيهاً، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .