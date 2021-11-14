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نائب بـ«التنسيقية»: نظام رقمي متكامل لأنشطة لجان «شباب الأحزاب»

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نائب بـ«التنسيقية»: نظام رقمي متكامل لأنشطة لجان «شباب الأحزاب» نائب بـ«التنسيقية»: نظام رقمي متكامل لأنشطة لجان «شباب الأحزاب»

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قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العالم بأثره بما في ذلك الدولة المصرية يتابع ما يحدث من تطور تكنولوجي هائل يساهم بشكل ملحوظ في إحداث تغير جذري في بيئة الأعمال والخدمات في المؤسسات الخاصة والعامة.

وأضاف «مصطفي»، خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لإعلان إستراتيجية التنسيقية الجديدة لسنة 2022، أنه بات من الواضح للجميع أن «التحول الرقمي» أصبح سمة من سمات العصر الحالي وهو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة المصرية في تطبيق فكر «الجمهورية الجديدة» لما يوفره من جهد ووقت ومال على المواطنين والهيئات الحكومية والخاصة، وهو ما يمكن رصده من خلال توجهات خلال السنوات الأخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تماشيا مع رؤية 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وتطبيقا لشعار «سياسة بمفهوم جديد» الذي تبنته التنسيقية منذ انطلاقها في كافة الممارسات والفعاليات والأنشطة، شرعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مواكبة هذا التطور التكنولوجي والاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات لتطوير بيئة العمل ودعم اتخاذ القرار داخل التنسيقية، لذلك كان أحد الأهداف الرئيسة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الأشهر القليلة الماضية هي تحويل كافة العمليات والأنشطة التي يقوم بها الزملاء نواب وأعضاء التنسيقية إلى عمليات الكترونية تساعد على تقليل وتوفير الجهد والطاقة، وتساهم في تسهيل متابعة سير العمل وتنظيم وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتدعم أيضا عمليات الحوكمة التي تسعى التنسيقية لتطبيقها.

وأوضح النائب أن فريق متخصص من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قام بتصميم وتنفيذ نظام رقمي متكامل فريد من نوعه ينظم العمليات والانشطة المختلفة داخل وحدات ولجان التنسيقية، ويسهل التواصل والعمل بين الأعضاء، مؤكدا أن فريق العمل التقني سيعمل على توفير كافة السبل وتطويع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وذلك لتقديم خدمات وحلول إبداعية ومبتكرة من أجل تسهيل عمل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمساهمة في تقديم «سياسة بمفهوم جديد».

المصرى اليوم

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