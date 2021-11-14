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حمادة المصري: الإسماعيلي يحتاج لخبرات براون

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حمادة المصري: الإسماعيلي يحتاج لخبرات براون حمادة المصري: الإسماعيلي يحتاج لخبرات براون

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قال حماده المصرى رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى، إنه سعيد بالعمل داخل النادى الإسماعيلي، مشيرًا إلى أنه يعتبر أحد أبناء هذا النادي الكبير وله فضل عليه فيما وصل إليه حتى الأن.

وقال حمادة المصري خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بتقديم الجهاز الفني الجديد :«أود أن أرحب بالمدرب الجديد خوان براون والذي تم اختياره وفقا لمعايير تناسب النادي، نحن الأن في مرحلة تحتاج إلى تكاتف من الجميع من أجل النادي».

وأكد :«مجلس الإدارة وافق على جميع طلبات اللجنه الفنية التي تخص الجهاز الفني وهذا شىء رائع، عملت من قبل لمدة 6 سنوات في التدريب بالسعودية قبل العمل الإدارى وأعرف جيدا قيمة الدوري السعودي».

وأضاف :«براون، عمل في أحد أكبر الأندية في الدوري السعودي مثل الهلال والوحدة والإسماعيلي بكل تأكيد يحتاج إلى خبراته وإمكانياته».

وأكمل المصرى حديثه عن براون قائلا :«تحدثت معه وأكدت أن المدينة تعشق كرة القدم ويسمون الشوارع بأسماء اللاعبين»، موضحًا :«الفترة القادمة هناك عمل كثير سنقوم به في جميع القطاعات وليس في الفريق الأول فقط».

المصرى اليوم

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