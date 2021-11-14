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الرياض – مباشر: أعلن طيران أديل، الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة والمملوك بالكامل للخطوط الجوية العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية مدتها 7 سنوات مع شركة جنرال إلكتريك للطيران، لتوفير حلول لصيانة محركات CFM56-5B* التي تشغل أسطولها الذي يضم 11 طائرة من طراز إيرباص A320-200. .

وجاء توقيع الاتفاقية، خلال مشاركة مجموعة الخطوط السعودية وشركات في فعاليات معرض دبي للطيران 2021، حيث ستوفر الاتفاقية الوقت والمواد المطلوبين لصيانة محركات CFM56-5B ضمن أسطول طيران أديل، وفقا لبيان للخطوط السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطيران، راسل ستوكس، إن جنرال إلكتريك للطيران ستقوم بتقديم خدمات ومواد الصيانة والإصلاح والعمرة لدعم نمو طيران أديل في الشرق الأوسط.

وأضاف ستوكس، أن هذه الاتفاقية ستتيح لشركة جنرال إلكتريك تقديم هذه الخدمات بجودة عالية لضمان استمرار محركات CFM56-5B في أسطول الطائرات التابع لشركة طيران أديل في العمل على النحو المطلوب.

وبحسب البيان، ستقدم جنرال إلكتريك للطيران ضمن هذه الاتفاقية حل إدارة المحركات لطيران أديل، ودمج خدمات صيانة المحركات مع الخدمات اللوجستية الخاصة بإزالة المحرك وتغييره، إلى جانب عقود إيجاره.

وأشارت الخطوط السعودية، في بيانها، إلى أنه في السابق كانت التكلفة واللوجستيات الخاصة بإزالة المحرك ونقله واستلامه من مسؤولية شركة الطيران أو العميل المؤجر، أما أسلوب تسليم مفتاح الذي تطبقه الشركة فيعني أن جنرال إلكتريك ومورديها سيكونون مسؤولين عن تقديم هذه الخدمات.

ومن جانبه، قال مدير العمليات بطيران أديل، مايك هويت، إن التعاون مع جنرال إلكتريك للطيران يأتي لتطوير أول برنامج متكامل لخدمات المحركات الجاهزة والذي يلبي احتياجات طيران أديل بالكامل استناداً إلى اتفاقية البائع المنفرد بين الشركتين، وهي اتفاقية تؤكد على أن بمقدور شركة طيران منخفض التكلفة مثل طيران أديل قيادة الابتكار والتحول من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين المستعدين للتكيف مع الاحتياجات التشغيلية المحددة لشركة طيران أديل.

وتوفر شركة جنرال إلكتريك للطيران خدمات الإصلاح الشامل وتغيير المحرك من خلال طيران أديل من خلال شركة Caerdav، وهي مزود مستقل لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، وهي إحدى موردي جنرال إلكتريك في هذه الاتفاقية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة Caerdav ، يواكيم جونز، إن هذه الفكرة تعد طريقة جديدة لشركة جنرال إلكتريك لممارسة الأعمال التجارية، ومن خلال التعاون الوثيق ستكون جنرال إلكتريك قادرة على تزويد عملائها بطريقة أكثر بساطة وفعالية من حيث التكلفة لإدارة متطلبات محركاتهم.

وتشمل حزمة TrueChoice الخاصة بعروض صيانة المحرك مجموعة من قدرات جنرال إلكتريك وعمليات التخصيص عبر دورة حياة المحرك، حيث يتم دعم كل عرض من عروض TrueChoice من خلال أداة الرصد والتشخيص عن بُعد لنظام دعم الأسطول الذي تقدمه جنرال إلكتريك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للمساعدة في تقليل أعباء الصيانة وتوقف الخدمة للعملاء.

يذكر أن ™TrueChoice هي علامة تجارية مسجلة لجنرال إلكتريك، فيما تعتبر * CFM56 محركات تنتجها شركة CFM العالمية، وهي شراكة بين جنرال الكتريك وسافران لمحركات الطائرات.

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