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مفتي لبنان يدعو لترميم العلاقات مع السعودية والخليج
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:55 مساءً
لميس الحديدي تقدم حلقة خاصة لاحتفالية طريق الكباش
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:44 مساءً
محافظ كفر الشيخ عن حوادث الوجبات المدرسية : «مفيش تسمم .. والتحاليل اثبتت سلامتها»
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:44 مساءً
«الخارجية»: جائحة كورونا مازالت تمثل تهديداً للحق في الحياة
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:44 مساءً
سفير مصر الجديد في كوبنهاجن يقدم صورة من أوراق اعتماده للخارجية الدنماركية
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:44 مساءً
توقّعاتٌ متباينة حول أسعار المحروقات في كانون الأول
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:39 مساءً
10 ملايين يورو من ألمانيا لفلسطين
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:38 مساءً
مجلس الأمن يجتمع مرتين من أجل ليبيا
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:38 مساءً
الوكالة الذرية : إيران تعرقل مراقبة مخزون اليورانيوم
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:38 مساءً
2000 مهاجر على حدود بيلاروس
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عدسة RT ترصد أوضاع النازحين على الحدود بين بيلاروس وبولندا وما يعانونـه مـن ظروف صعبة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 14 نوفمبر 2021 04:46 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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