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«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي شخصين على سيدة بالضرب والسحل في الشرقية

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«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي شخصين على سيدة بالضرب والسحل في الشرقية «الداخلية» تكشف ملابسات تعدي شخصين على سيدة بالضرب والسحل في الشرقية

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كشفت وزارةالداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع «فيس بوك» بتعدى شخصين على سيدة بالشرقية

قالت الوزارة في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بعنوان ضرب وسحل ست مسنة»

وأضافت: «بالفحص تبين قيام شخصين شقيقان، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرصقر بمديرية أمن الشرقية بالتعدى بالضرب على (ربة منزل) دون حدوث إصابات، بسبب خلافات بينهما لتحصل الشقيقان على قرار تمكين لقطعة أرض بين منزلهما ومنزل السيدة» .
وتابعت: «كما تبين قيام المذكورة بتحرير محضر بمركز شرطة كفر صقر ضد المتهمان «تعدى بالسب والقذف والضرب»، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط أحد المشكو في حقهما، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى»

المصرى اليوم

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