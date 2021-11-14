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المغادرة في اللحظة الأخيرة مميتة.. «أستراليا الغربية» تحذر مواطنيها من حرائق غابات وتطالبهم بالرحيل

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المغادرة في اللحظة الأخيرة مميتة.. «أستراليا الغربية» تحذر مواطنيها من حرائق غابات وتطالبهم بالرحيل المغادرة في اللحظة الأخيرة مميتة.. «أستراليا الغربية» تحذر مواطنيها من حرائق غابات وتطالبهم بالرحيل

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وجهت أجهزة الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية تحذيرا من حرائق غابات، الأحد، بسبب حريق خرج عن السيطرة شرقي مدينة بيرث عاصمة الولاية ويهدد المنازل والأرواح.

وقالت هيئة الطوارئ في أستراليا الغربية للسكان في موكين والمناطق الواقعة حولها في شاير نورثهام على بعد 71 كيلومترا شرقي بيرث: «إذا كان الطريق مفتوحا عليكم المغادرة الآن إلى مكان أكثر أمانا.. لا تنتظروا حتى تروا التطورات فالمغادرة في اللحظة الأخيرة ستكون مميتة».

وتعد حرائق الغابات جزءا أساسيا من بيئة أستراليا حيث تساهم درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجافة والطبيعة القابلة للاشتعال للعديد من النباتات المحلية في حدوث الحرائق.

وفي صيف 2019-020 شهدت أستراليا موسما غير مسبوق عندما اشتعلت حرائق في أكثر من 17 مليون هكتار أو ما يقرب من نصف مساحة ألمانيا وذلك طبقا لبيانات حكومية.

المصرى اليوم

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