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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم، حرص خلالها المدير الفني على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في المران.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق الأبيض بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد للفوز في المباريات المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر غدا الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.