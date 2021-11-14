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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر غدا الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.