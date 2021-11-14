وزير الخارجية يلتقي عددا من نظرائه العرب والأجانب بمنتدى «صير بني ياس» بالإمارات

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يشارك وزير الخارجية سامح شكري، في فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى «صير بني ياس» السنوي، والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وصرَح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مشاركة الوزير شكري في الدورة الحالية لهذا المحفل الهام تأتي في إطار الحرص على مواصلة تبادُل الرؤى والتشاور مع كبار المسئولين وقادة الفكر بشأن القضايا الملحة والملفات ذات الأولوية، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة؛ وذلك على ضوء ما يوفره هذا المنتدى غير الرسمي من مساحة للنقاش والعصف الذهني وبلورة الأفكار إزاء أبرز التحديات الآنية والمستقبلية وسبل حلحلة الأزمات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.

وعلى هامش المنتدى، التقى وزير الخارجية بعدد من نظرائه في مقدمتهم ‏وزير الخارجية ‎ الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ويتناولان أوجه العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ويبحثان أبرز القضايا على الساحة العربية وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز المصالح المشتركة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

كما التقى وزراء خارجية كل من الأردن واليونان وقبرص، وبحثوا سبل تعزيز أطر التعاون بين الدول الأربع، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية والدولية، كما بحث مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين سبل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، فضلًا عن بحث مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المُشتركة بين الدول الثلاث الشقيقة.

‏وخلال زيارته لمعرض «‎إكسبو 2020 دبي»، أثني على الجناح المصري المتميز وما يوفره محتواه من إطلالة على تاريخ مصر وحضارتها العريقة وعلى رؤية الدولة المصرية وتحركها نحو المستقبل، فضلا عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار ومقاصد الجذب السياحي بمصر.