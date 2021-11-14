مدير «الأهرام للدراسات»: 3 أسباب وراء الأزمة الاقتصادية العالمية

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قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأزمة الاقتصادية العالمية كان بسبب ضعف في مدخلات الإنتاج، بجانب تداعيات جائحة كورونا وسياسة الإغلاق التي طبقتها عديد من الدول، بجانب التغيرات المناخية التي سببت ندرة في بعض السلع وهذا ساهم في ارتفاع في تكاليف الإنتاج.

وأضاف خلال كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تأثير جائحة كورونا على الأزمة الاقتصادية، أن من بين العوامل أيضا ضعف سلاسل التوزيع والامداد على مستوى العالم للتعامل مع تلك الأزمة بما يساهم في توفير سلع وسيطة، مشيرا إلى أن عملية توفير السلع الوسطية ومداخلات الإنتاج يتطلب زيادة في تكاليف الإنتاج وهذا يترتب عليه ارتفاع في الأسعار.

ولفت مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن هناك متغير مهم يتعلق بالأزمة التي يواجهها سلاسل الامداد والتوريد، مشيرا إلى أن كل المنتجين العالميين اكتشفوا خطورة هذه الظاهرة وخلصوا إلى ضرورة نشر سلال التوريد على مساحات واسعة في العالم، متابعا :*قد نرى عالم مختلف بشكل كبير بعد تداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى أن العالم أصبح أمام حزمة من العوامل والمصادر التي تؤدي في تغير تكاليف الإنتاج، والأزمة الاقتصادية.