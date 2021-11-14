تويوتا تطرح سيارة اقتصادية جديدة توفر البنزين

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نجحت شركة السيارات اليابانية «تويوتا» في سرقة الأضواء بسيارتها «ايجو x»، تلك المركبة هي خليفة لسيارة «Aygo» في التي تم بيعها منذ عام 2014 وقد بيعت بشكل جيد.

تم بناء «Aygo» بالتعاون مع طرازي «PSA»، وهما «Citroen C1» و«Peugeot 108»، في المصنع في جمهورية التشيك، ورغم ذلك، لن يتم مشاركة تصميم «Aygo X» مع الشركات المصنعة الفرنسية الأخرى، بل ستكون السيارة الجديدة بالفعل تويوتا مبنية من الألف إلى الياء لدى الشركة، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «hotcars».

علاوة على ذلك، ستكون أكبر من الطراز الحالي وستعتمد على منصة «GA-B» من تويوتا، وهذا النموذج الجديد هو نسخة مخففة من سيارة «Aygo X Prologue» الاختبارية، والتي تم الكشف عنها في وقت مبكر من هذا العام، كما اكتسب المظهر الخارجي لـ «Aygo X» نفس الصلابة، مما يوفر مظهر كروس صغيرة.

لم تصبح «Aygo X» بأي حال من الأحوال سيارة تناسب القيادة على الطرق الوعرة، وتستهدف الشركة بالسيارة الوصول إلى جمهور أصغر سنًا، فيما يبدو أن العديد من الشركات المصنعة تبتعد عن بناء سيارات المدينة الصغيرة. ومع ذلك، تويوتا حريصة على إبقاء تلك السيارات على قيد الحياة من خلال إنتاج «Aygo X».

تتشابه السيارة مع مميزات السيارة الكروس أوفر، مثل الباب الخلفي الزجاجي الملون ومجموعات الضوء المستقيمة المميزة، كما فقد الجزء الأمامي من «Aygo» الجديد الشبكة المصممة على شكل «X» لصالح واجهة أمامية جريئة مع مصابيح أمامية مذهلة.

ستتميز السيارة بإضاءة «LED» كاملة أمامية وخلفية، لا شك أن قوالب قوس العجلة الكبيرة مخصصة للعرض، ومع ذلك، تأتي السبائك مقاس 17 بوصة كمعيار قياسي، ومن ناحية التصميم، تساعد في توفير المزيد من وضعية التقاطع، وتتوفر أيضًا عجلات ألومنيوم أكبر مقاس 18 بوصة في السيارات ذات المستوى الأعلى.

سيظل السقف والعامود «C» باللون الأسود لإضفاء مظهر مميز على «Aygo X»، وسيتم تقديم التقاطع المدمج مع مجموعات ألوان غير تقليدية مثيرة ذات لونين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة سقف كهربائي قابل للطي من القماش إلى قائمة الخيارات.

تتميز «Toyota Aygo X» بتصميم داخلي مريح ومجهز جيدًا. نظرًا لكونها كروس أوفر، فقد اعتمدت «Aygo» الجديدة وضع جلوس مرتفع ونتيجة لذلك أصبح السقف أعلى بكثير، كما تهيمن على لوحة القيادة شاشة بيضاوية كبيرة تضم نظام معلومات ترفيهيًا بديهيًا. تتوفر شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات أو 9 بوصات اعتمادًا على الطراز، وتأتي مع اتصال لاسلكي من «Apple CarPlay» و«Android Auto».

يأتي «Aygo X» مزودًا أيضًا بمساعدات رائعة للسائق مثل اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات والتحكم التكيفي في ثبات السرعة ونظام التحذير من مغادرة المسار والمساعدة في التوجيه في حالات الطوارئ. وتتمتع المقصورة بجودة بناء جيدة، كما هو متوقع من قبل تويوتا، كما تتميز «Aygo» الجديدة بمساحة داخلية أكبر، وتحتوي الآن على صندوق أمتعة بسعة 231 لترًا.

على الرغم من إعادة تصميمها، فإن سيارة «Aygo X» من تويوتا مبنية جيدًا وموثوقة واقتصادية للتشغيل، ويولد محرك البنزين سعة 1.0 لتر 72 حصانًا ويصل سرعته من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة لمدة 15.5 ثانية. على الرغم من الأداء، تظل «Aygo X»، كما هو متوقع سيارة مقتصدة فهي تحتاج بحد أقصى أكثر من 60 ميلا في الغالون.

سيكون لدى مشتري «Aygo X» خيار إما ناقل حركة بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي «S-CVT»، ومع عدم وجود نسخة هجينة، تخطط تويوتا لإنتاج أكثر من 500 ألف سيارة سنويًا. فيما، لم يتم تأكيد أسعار «Aygo X» حتى الآن على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن سعرها ربما يبدأ من 13500 جنيه إسترليني (18113 دولارًا)، مما يجعلها أكثر سيارات تويوتا بأسعار معقولة.