«كيا» تصبح صديقة للبيئة بشكل نهائي بحلول ٢٠٣٠

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «كيا» الكورية الجنوبية موافقتها على الانضمام للشركات العالمية للسيارات صديقة البيئة، حيث إنها توافق على طرح موديلاتها بمحركات تحافظ على البيئة.

وذلك بعد محاولات مؤتمر المناخ الأمم المتحدة للتغيير المناخي في دفع شركات السيارات للتخلي عن الوقود الأحفوري مثل البنزين الغاز للحفاظ على البيئة، ذلك المؤتمر الذي اختتم منذ أيام.

وأكدت الموقع المتخصص في السيارات «motor1»، أن الشركة ستبدأ بالاكتفاء بصناعة السيارات الكهربائية فقط داخل قارة أوروبا بداية من عام 2035.

وبحلول هذا العام، ستكون كافة سيارات كيا تعمل بالطاقة الخضراء، وخلال 5 أعوام بعدها ستتتوسع الشركة في نشر السيارات الكهربائية بمختلف أنحاء العالم.

وتستعد الشركة الكورية في إطلاق أسطول من السيارات الكهربائية طراز «EV6»، وإعلانها عن قرب طرح طراز «EV9» اللذان يعملان بالطاقة الكهربائية بشكل كامل.