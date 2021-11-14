«لا صوت يعلو فوق صوت النوة».. الإسكندرية تعلن الطوارئ استعدادا لـ«المكنسة»

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رفعت الأجهزة المعنية بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لنوة «المكنسة» المقرر أن يصاحبها رياح وأمطار غزيرة تستمر لمدة 4 أيام.

ووجه اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جميع الموظفين بالشركة بالاستعداد الجيد، قائلا: «لا صوت يعلو فوق صوت النوة».

جاء ذلك خلال اجتماع موسعا عقده مع المستشارين ورؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة، الأحد، وذلك لمناقشة استعدادات الشركة للنوة المقبلة.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على أهمية التواصل والتعاون بين جميع القطاعات بشكل سريع وعاجل أثناء النوة لحل جميع المعوقات، فضلا عن استخدام جميع الإمكانيات المتاحة لإنهاء أي تجمع للمياه في شوارع المحافظة.

وأشار «نافع» إلى أنه جرى البدء في استعدادات موسم الشتاء منذ أبريل الماضي من خلال تطهير الشنايش والمطابق والمحطات والمصبات، فضلا عن رفع كفاءة المعدات المستخدمة خلال النوات.

ويشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لـ18 نوة على مدار فصل الشتاء، بينها 11 نوة ذات تأثير بالغ، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.

وتعد نوة المكنسة أولى النوات الشديدة التي يبدأ بها الشتاء في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وسميت بهذا الاسم كونها «تكنس البحر» – بحسب الصيادين.