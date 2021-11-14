قرار جديد بشأن المتحرش بطفلة أثناء توصيلها للمدرسة في الهرم

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفلة أثناء توصيلها للمدرسة بالهرم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم في عقده الـ7 من العمر، هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 12عامًا، أثناء توصيلها للمدرسة.

وقال والدي الطفلة، إن السائق تحرش بالطفلة من خلال إجلاسها على رجليه، مدعيًا في ذلك إنه كان يعلمها القيادة.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد تعرض طفلة للتعدي، وذكر والدها أن السائق المسؤول عن توصيلها للمدرسة تعدى عليها خلال توجهها للمدرسة.

ومن خلال إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.