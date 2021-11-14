أخبار عاجلة

«العربية لحقوق الإنسان» ترحب بتوافق «فرقاء السودان» -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف بأبوالنمرس -
«مصر والسيسي».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها -
يراعى معايير «اليونيسكو».. «التجلى الأعظم» مشروع يحمي كنوز سانت كاترين -
توقف مباراة ليون ومارسيليا بعد اعتداء الجماهير على «ديميتري باييه» -
«مزورون ومتهربون من الخدمة العسكرية».. هاني شاكر يكشف مفاجآت عن الممنوعين من الغناء -
مبادرة بجامعة الأزهر لترشيد تناول المضادات الحيوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية -
رئيس «المحافظين» عن وقف مطربي المهرجانات: نرفض الوصاية أو الاصطدام بالحريات -
«ترتيل القرآن والترحيب بالجمهور».. طقوس سهير البابلي قبل الوقوف على المسرح -
سهير البابلي في لقاء سابق: الحمد لله لم أمُت على خشبة المسرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قرار جديد بشأن المتحرش بطفلة أثناء توصيلها للمدرسة في الهرم

Print
قرار جديد بشأن المتحرش بطفلة أثناء توصيلها للمدرسة في الهرم قرار جديد بشأن المتحرش بطفلة أثناء توصيلها للمدرسة في الهرم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفلة أثناء توصيلها للمدرسة بالهرم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم في عقده الـ7 من العمر، هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 12عامًا، أثناء توصيلها للمدرسة.

وقال والدي الطفلة، إن السائق بالطفلة من خلال إجلاسها على رجليه، مدعيًا في ذلك إنه كان يعلمها القيادة.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد تعرض طفلة للتعدي، وذكر والدها أن السائق المسؤول عن توصيلها للمدرسة تعدى عليها خلال توجهها للمدرسة.

ومن خلال إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحرش بها وأنهى حياتها وأحرق حقيبتها.. صديق العائلة يقتل طالبة بالمنوفية

تحرش بها وأنهى حياتها وأحرق حقيبتها.. صديق العائلة يقتل طالبة بالمنوفية

استشاري: يجب تعليم الطفل الدفاع عن نفسه ضد التحرش

استشاري: يجب تعليم الطفل الدفاع عن نفسه ضد التحرش

السجن سنة لمشرف معماري بسبب اتهامه بالتحرش بطالبة بكلية الطب بقنا

السجن سنة لمشرف معماري بسبب اتهامه بالتحرش بطالبة بكلية الطب بقنا

اختفت بعد اتهامها نائب رئيس الوزراء الصيني بالتحرش.. حقائق عن لاعبة التنس بينج شواي

اختفت بعد اتهامها نائب رئيس الوزراء الصيني بالتحرش.. حقائق عن لاعبة التنس بينج شواي