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مقتل 68 سجينا وإصابة العشرات في أعمال عنف بسجن في الإكوادور

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مقتل 68 سجينا وإصابة العشرات في أعمال عنف بسجن في الإكوادور مقتل 68 سجينا وإصابة العشرات في أعمال عنف بسجن في الإكوادور

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قالت حكومة الإكوادور، السبت، إن ما لا يقل عن 68 سجينا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين في أعمال عنف، وقعت خلال الليل في سجن بينيتينسياريا ديل ليتورال، خلال ما وصفه مسؤولون بقتال بين عصابات متناحرة.

ويقع السجن في مدينة جواياكيل الجنوبية، وهو نفس السجن الذي قُتل فيه 119 نزيلًا في أواخر سبتمبر في أسوأ حادث عنف في البلاد على الإطلاق.

وألقت باللوم في أعمال العنف على صراعات بين عصابات تهريب المخدرات للسيطرة على السجون.

وتجمع عشرات خارج السجن في انتظار أنباء عن أقاربهم الذين قال كثيرون إنهم لم يسمعوا عنهم أي شيء منذ ظهر الجمعة.

وأعلن الرئيس جييرمو لاسو حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في السجون في البلاد في سبتمبر مما أدى إلى تخصيص تمويل حكومي والسماح بمساعدة الجيش في السيطرة على السجون.

ودعا الرئيس يوم السبت المحكمة الدستورية إلى السماح للجيش بدخول السجون بدلا من توفير الأمن الخارجي فقط. وردت المحكمة في بيان لها بأن حل أزمة السجون يتطلب أكثر من اتخاذ إجراءات طارئة مؤقتة.

وقالت الحكومة إنه تم السيطرة بحلول ليل السبت على اضطرابات أخرى وقعت في السجن بعد الظهر، مضيفة أنها ستجتمع مع جماعات حقوقية والأمم المتحدة للتعامل مع الوضع.

المصرى اليوم

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