أخبار عاجلة

«العربية لحقوق الإنسان» ترحب بتوافق «فرقاء السودان» -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف بأبوالنمرس -
«مصر والسيسي».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها -
يراعى معايير «اليونيسكو».. «التجلى الأعظم» مشروع يحمي كنوز سانت كاترين -
توقف مباراة ليون ومارسيليا بعد اعتداء الجماهير على «ديميتري باييه» -
«مزورون ومتهربون من الخدمة العسكرية».. هاني شاكر يكشف مفاجآت عن الممنوعين من الغناء -
مبادرة بجامعة الأزهر لترشيد تناول المضادات الحيوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية -
رئيس «المحافظين» عن وقف مطربي المهرجانات: نرفض الوصاية أو الاصطدام بالحريات -
«ترتيل القرآن والترحيب بالجمهور».. طقوس سهير البابلي قبل الوقوف على المسرح -
سهير البابلي في لقاء سابق: الحمد لله لم أمُت على خشبة المسرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الدولة للإنتاج الحربي يحضر افتتاح معرض«دبي للطيران 2021»

Print
وزير الدولة للإنتاج الحربي يحضر افتتاح معرض«دبي للطيران 2021» وزير الدولة للإنتاج الحربي يحضر افتتاح معرض«دبي للطيران 2021»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر المهندس محمد أحمد مرسي وزيــر الدولــة للإنتــاج الحربــي، الأحد، إفتتاح معــرض «دبـي للطيران 2021» المقام بدولة الإمــارات العربيــة المتحــدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمطار آل مكتوم الدولي في إمارة دبي، ويصاحب الوزير «مرسي» وفداً من «الإنتاج الحربي» يضم المهندس محمد محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن معرض «دبي للطيران» يمثل منصة عالمية تجمع القادة الدوليين بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع، لافتاً إلى أن مشاركته بالمعرض تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية للحضور والإطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية خاصةً في ضوء التجهيز لإقامة معرض الدولي للدفاع والأمن «EDEX 2021».

وأكد الوزير «مرسي» حرصه على دعوة الشركات بالمعرض لحضور «EDEX 2021» المزمع إقامته في مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الوزير «مرسي» على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بنقل التكنولوجيات المتقدمة في مختلف المجالات لشركاتها التابعة وعلى رأسها مجالات النظم الدفاعية.

وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر أن الوزير «مرسي» قد شارك خلال الفترة الماضية بعدد من المعارض الدوليــة من بينهــا «أبوظبي، كوريا الجنوبية» وذلك للإطلاع على أحدث التكنولوجيات ودعوة أكبر عدد من الشركات للمشاركة في نسخة إيديكس المرتقبة، لافتاً إلى أن حضور افتتاح معرض دبي للطيران يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين والتكامل في المجالات كافة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مصر والسيسي».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها

«مصر والسيسي».. زوج ابنة سهير البابلي يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها

مايا مرسي: الوقت الحالي فرصة عظيمة لحصول المرأة المصرية على مزيد من الحقوق

مايا مرسي: الوقت الحالي فرصة عظيمة لحصول المرأة المصرية على مزيد من الحقوق

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا مساء الأحد 21-11-2021

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا مساء الأحد 21-11-2021

خبير مصرفي: رفع معدل الفائدة يزيد تكلفة التمويل

خبير مصرفي: رفع معدل الفائدة يزيد تكلفة التمويل